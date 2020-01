Federer perde um set contra Fucsovics, mas avança às quartas do Aberto da Austrália

O suíço Roger Federer, tenista número 3 do mundo, perdeu um set contra Marton Fucsovics (67º), mas derrotou o húngaro, parciais de 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 e garantiu a classificação às quartas de final do Aberto da Austrália, neste domingo.

“O início foi complicado, ele jogou bem. Eu perdi um pouco a confiança do fundo da quadra após a partida contra John Millman (na qual venceu no quinto set). Mas recuperei as sensações no início do segundo set e depois tudo saiu bem”, analisou a lenda suíça de 38 anos.

Federer disputará as quartas de final em Melbourne pela 15ª vez na carreira, um recorde, e terá pela frente o americano Tennys Sandgren (100º), que derrotou o italiano Fabio Fognini em quatro sets, 7-6 (7/5), 7-5, 6-7 (2/7) e 6-4.

O homem dos 20 títulos de Grand Slam venceu seis vezes o Aberto da Austrália desde 2000 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018). Na atual edição, Federer tentará igualar o recorde de títulos em Melbourne que pertence ao sérvio Novak Djokovic (7).

– Resultados deste domingo no Aberto da Austrália:

Simples masculino (Oitavas de final):

Tennys Sandgren (EUA) x Fabio Fognini (ITA/N.12) 7-6 (7/5), 7-5, 6-7 (2/7), 6-4

Roger Federer (SUI/N.3) x Márton Fucsovics (HUN) 4-6, 6-1, 6-2, 6-2

Milos Raonic (CAN/N.32) x Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-3, 7-5

Novak Djokovic (SRV/N.2) x Diego Schwartzman (ARG/N.14) 6-3, 6-4, 6-4

Simple dames (huitièmes de finale):

Ashleigh Barty (AUS/N.1) x Alison Riske (EUA/N.18) 6-3, 1-6, 6-4

Petra Kvitová (RTC/N.7) x Maria Sakkari (GRE/N.22) 6-7 (4/7), 6-3, 6-2

Sofia Kenin (EUA/N.14) x Coco Gauff (EUA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-0

Ons Jabeur (TUN) x Qiang Wang (CHN/N.27) 7-6 (7/4), 6-1

ig/pm