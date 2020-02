Federer opera o joelho direito e está fora de Roland Garros

O torneio de Roland Garros não terá a presença do astro Roger Federer: o tenista suíço, vencedor de 20 Grand Slams, operou na quarta-feira o joelho direito e não planeja voltar às quadras até depois do torneio de Paris, para a temporada de grama.

“O joelho direito tem me incomodado há algum tempo. Eu esperava que desaparecesse, mas depois de consultar e conversar com minha equipe, decidi fazer uma artroscopia ontem (quarta-feira) na Suíça”, declarou Federer em suas redes sociais.

“Portanto, infelizmente vou perder os torneios de Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami e Roland Garros”, completou o ex-número um do mundo e atual número três, que se disse “impaciente para voltar a jogar” e que pretende retornar para a disputa dos torneios de grama.

Se isso ocorrer, ele não entrará nas quadras até junho. Pouco antes de Wimbledon (29 de junho a 12 de julho), seu torneio favorito. E a pouco mais de um mês para as Olimpíadas de Tóquio, o último grande desafio de sua carreira, onde apenas o ouro olímpico individual está faltando em sua impressionante galeria de prêmios.

O tenista de Basileia ficou com a medalha de prata de simples em Londres-2012 e ganhou o ouro em duplas, junto com Stan Wawrinka, quatro anos antes em Pequim.

Ele não participou dos Jogos do Rio-2016.

Enquanto isso, Roland Garros (24 de maio a 7 de junho) ficará sem Federer pela quarta vez em cinco anos.

“Estamos decepcionados por não ver Federer novamente em Roland Garros, lembramos de sua campanha no ano passado”, disse o diretor do torneio Guy Forget, da France Info. “Se ele tomou essa decisão, foi porque era a mais sensata”, acrescentou, reconhecendo que “quando um jogador como Roger é um desfalque, é sempre uma pena”.

O campeão suíço voltou em 2019 ao saibro parisiense, quatro anos após sua última participação e dez anos após seu único título.

Um retorno bem-sucedido, quando chegou às semifinais, onde Rafael Nadal o eliminou.

– A mesma cirurgia que em 2016 –

Antes, ele ficou de fora das três edições anteriores. Em 2016 devido a dores nas costas, e em 2017 e 2018 por decisão própria de evitar a temporada europeia na quadra de saibro e focar em Wimbledon.

Na sua ausência, o grande dominador do evento parisiense, Rafael Nadal, que já venceu doze vezes em Roland Garros, terá uma nova oportunidade de bater o recorde de 20 torneios do Grand Slam. Embora Federer ainda lidere essa estatística, o espanhol de 33 anos ficou a um título de distância com sua vitória no US Open de 2019.

Neste ano de 2020, Federer disputou apenas uma competição, o Aberto da Austrália, onde chegou às semifinais antes de ser eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, que acabaria conquistando o primeiro Grand Slam do ano.

Depois, ele jogou uma partida de exibição com Nadal no início de fevereiro na Cidade do Cabo, na África do Sul, diante de 50.000 espectadores, um recorde de público em uma partida de tênis.

Aos 38 anos, a pergunta que fica é como ele voltará desta operação? Ele se mostra tranquilo: “Os médicos estão muito otimistas em relação à recuperação total”, disse o suíço.

Federer já passou por uma cirurgia antes, em fevereiro de 2016, no joelho esquerdo, aos 34 anos. Essa intervenção cirúrgica não o impediu de vencer o Aberto da Austrália e Wimbledon em 2017.

A dúvida agora é se ele conseguirá repetir esses triunfos às vésperas de fazer 39 anos.

