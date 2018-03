Federer fatura a 15ª vitória seguida e encara sul-coreano em Indian Wells

Ainda sem perder neste ano, Roger Federer faturou nesta quarta-feira sua 15ª vitória na temporada. O novo triunfo foi sobre o francês Jeremy Chardy pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h22min. O suíço avançou às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Com mais esta vitória, a 60ª na competição norte-americana, Federer ficou mais perto de se garantir na liderança do ranking. Agora ele só precisa de mais um triunfo para assegurar o topo, que é ameaçado pelo espanhol Rafael Nadal. Atual campeão, o suíço busca o sexto título em Indian Wells.

Para tanto, terá pela frente nas quartas de final o sul-coreano Hyeon Chung, que avançou na chave ao superar o uruguaio Pablo Cuevas por 6/1 e 6/3. Será a reedição da semifinal do Aberto da Austrália deste ano, quando o tenista oriental abandonou no segundo set por conta de bolhas no pé.

Nesta quarta-feira, Federer teve pouca dificuldade para se impor em quadra, apesar do forte vento. Ele aproveitou as oscilações do rival, atual 100º do ranking, para faturar as duas quebras de saque que garantiram sua vitória – uma em cada set. O número 1 do mundo deixou a quadra sem ter o seu saque ameaçado.

Apesar da boa vitória, Federer exibiu irregularidade no serviço. Ele colocou em quadra apenas 51% do seu primeiro serviço. Por outro lado, venceu todos os pontos quando jogou com ele. Com 15 bolas vencedoras, contra 17 do francês, o suíço chamou atenção pelos raros momentos de falha. Foram apenas seis erros não-forçados, diante de 23 de Chardy.

Se confirmar o favoritismo nas quartas, Federer poderá enfrentar o croata Borna Coric ou o sul-africano Kevin Anderson. Os dois vão se enfrentar em outro duelo das quartas após vencerem seus jogos nesta quarta.

Coric bateu o local Taylor Fritz por 6/2, 6/7 (6/8) e 6/4, enquanto o vice-campeão do US Open despachou o espanhol Pablo Carreño Busta por 4/6, 6/3 e 7/6 (8/6). Em outro confronto desta quarta, o alemão Philipp Kohlschreiber eliminou o francês Pierre-Hugues Herbert por 6/4 e 7/6 (7/1). O tenista da Alemanha enfrentará na sequência o vencedor do duelo argentino entre Juan Martín del Potro e Leonardo Mayer.