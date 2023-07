Federer é ovacionado em primeira visita a Wimbledon após aposentadoria

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2023 - 10:42 Compartilhe

Em sua primeira aparição em Wimbledon após se aposentar do tênis, Roger Federer foi ovacionado pelo público nesta terça-feira (4), na quadra central do All England Club.

Acompanhado da esposa, Mirka, Federer se sentou no box da família real britânica ao lado da princesa de Gales, Kate Middleton, que chegou minutos antes para assistir a um pequeno vídeo sobre os feitos do suíço na grama londrina.

Uma interminável ovação acompanhou os passos de Federer por sua quadra favorita, onde na sequência entraram para jogar a atual campeã, a cazaque Elena Rybakina, e a americana Shelby Rogers.

Primeiro tenista a conquistar 20 Grand Slams, o suíço tem o recorde de títulos em Wimbledon: oito (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017).

O sérvio Novak Djokovic, que busca seu 24º Grand Slam em Londres, também pode igualar os oito troféus de Federer no tradicional torneio.

O suíço de 41 anos se aposentou do tênis em setembro de 2022, após participar da Laver Cup, também disputada na capital britânica.

Seu último jogo em Wimbledon foi em 2021, quando foi eliminado nas quartas de final pelo polonês Hubert Hurkacz em três sets, o último deles com um 6-0.

No ano passado, ele não participou porque ainda não estava recuperado dos problemas físicos que o levaram a se aposentar.

