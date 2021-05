Federer é derrotado no retorno às competições no saibro

O suíço Roger Federer foi derrotado nesta terça-feira pelo espanhol Pablo Andújar (nº 75 do ranking) na primeira rodada do torneio de Genebra, por 6-4, 4-6 e 6-4, na partida que marcou o retorno do ex-número 1 do mundo a uma quadra de saibro em quase dois anos.

A menos de duas semanas de sua volta a Roland Garros, Federer não estava muito confortável com seu saque e no terceiro e último set até perdeu um break point.

O tenista suíço, que vai completar 40 anos dentro de dois meses, estava jogando em Genebra sua terceira partida profissinal desde que se recuperou de uma operação no joelho que o manteve afastado dos torneios por dois anos.

Seu objetivo é estar 100% para disputar Wimbledon, onde sonha vencer pela nona vez, um recorde no circuito masculino, e somar seu 21º título de Grand Slam em Londres.

Bem menos confortável do que na grama, Federer cedeu o primeiro set para Andújar, um tenista que nunca havia enfrentado e que aproveitou a única bola para tirar vantagem.

Incentivado pela pequena plateia presente nas arquibancadas (apenas uma centena) em função das restrições devido à pandemia, o veterano tenista subiu de nível, com alguns lances que relembraram a magia que tinha antes de ser operado, para equilibrar o jogo.

No terceiro set, ele quebrou novamente o saque do espanhol no terceiro game, mas Andújar conseguiu o 4-4 e fez três match points em 5-4, para vencer a partida em seguida.

