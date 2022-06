Federer despenca no ranking e vive últimas semanas na ATP Suíço fica perto de deixar o top 100 e tem pior ranking desde 1999

Em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais, Roger Federer sofreu forte queda e vai vivendo suas últimas semanas na tabela masculina. O suíço perdeu mais 28 posições e desceu ao 96º posto.





O suíço perdeu 250 pontos referentes ao título de 2019 do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Com o congelamento dos rankings, metade dos pontos de três anos atrás seriam cortados caso elas fossem maior do que o outro desempenho no período – em 2021 o suíço caiu nas oitavas.

Federer ficou com 600 pontos referentes à metade dos 1200 da final de 2019 em Wimbledon que serão descontados no dia 11 de julho, data em que vai sair da tabela da ATP pela primeira vez desde 22 de setembro de 1997.

A posição atual é sua pior desde outubro de 1999. Federer tem previsto voltar ao circuito este ano somente em outubro na Basileia e fazer um calendário maior para 2023 após cirurgias no joelho.