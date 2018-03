Federer derrota Chung, vai à semifinal em Indian Wells e garante número 1

Imbatível em 2018, Roger Federer venceu mais nesta quinta-feira e avançou à semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Ao superar o sul-coreano Hyeon Chung por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, o suíço assegurou sua permanência na liderança do ranking.

Federer precisava ao menos chegar à semifinal para garantir a liderança porque defende os pontos do título conquistado no ano passado. Caso contrário, perderia a ponta do ranking para o espanhol Rafael Nadal, que não está competindo no torneio norte-americano.

Além disso, o suíço acumulou sua 16ª vitória na temporada, na qual ainda não sofreu derrotas – foi campeão do Aberto da Austrália e do Torneio de Roterdã, na Holanda. Assim, iguala seu melhor início de temporada,

Para tanto, o número 1 do mundo precisou superar um dos principais representantes da nova geração. Chung, de apenas 21 anos, havia abandonado no único duelo contra Federer, na semifinal do Aberto da Austrália em janeiro, por conta de bolhas no pé.

Desta vez, o sul-coreano, atual 26º do ranking, se manteve no jogo até o fim e deu trabalho ao favorito, apesar da derrota em sets diretos. Federer se destacou no duelo principalmente no saque, com 12 aces, e 32 bolas vencedoras, contra apenas oito do rival asiático. O suíço cometeu 22 erros não forçados, contra 20 do adversário.

Diante de celebridades como Rod Laver, Pete Sampras e Bill Gates, Federer começou na frente, no primeiro set. Ele faturou a primeira quebra da partida com um lindo lobby e abriu 3/1. Chung, contudo, devolveu a quebra e sustentou o equilíbrio do jogo até o 12º game, quando não aguentou a pressão do favorito em seu saque e cedeu nova quebra.

Após fechar a primeira parcial, Federer teve dificuldade para manter o serviço no primeiro game no segundo set. Como acontecera no fim da parcial anterior, Chung cometeu erros em momentos decisivos e perdeu a chance de sair na frente no set.

Sem a mesma concentração do começo, o sul-coreano voltou a perder o saque no sexto game, após dupla falta. Federer, então, foi para cima e confirmou a vitória em seu segundo match point na partida, após 1h22min de confronto.

Na semifinal, em busca do seu sexto título em Indian Wells, o suíço vai enfrentar mais um representante da nova geração. Será o croata Borna Coric, que buscou uma grande virada para vencer o sul-africano Kevin Anderson pelo placar de 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/3), mais cedo.

A vitória garantiu o tenista de 21 anos, atual 49º do ranking, em sua primeira final de nível Masters 1000. Na outra ponta da chave, a vaga na semifinal ficará entre Sam Querrey/Milos Raonic e Juan Martín Del Potro/Philipp Kohlschreiber.