Federer brasileiro reativa rivalidade na 35ª Copa Yone Borba Dias em Porto Alegre Torneio Seniors começa dia 1º de novembro e segue com inscrições abertas

Está se aproximando a realização da 35ª edição da Copa Yone Borba Dias, torneio mundial Seniors, maior do Brasil e dos maiores eventos do mundo, que acontece entre os dias 1º e 6 de novembro na Associação Leopoldina Juvenil.

A competição conta com 700 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e com atletas de 30 até 90 anos de idade.

As inscrições seguem abertas até o dia 26 de outubro e o evento já conta 115 atletas de sete países. Além do Brasil já estão inscritos tenistas do Peru , Itália, Canadá, Chile , Portugal e da Bolívia.

Entre eles, Adelmo Evangelista, mais conhecido como Adelmo Federer. O paulista de Cotia foi número 1 do mundo na categoria 35 anos e agora repetir a façanha nos 40 anos onde é o 16º do ranking.

Além de ter sucesso no circuito seniors, Adelmo é fã de Federer e inclusive repaginou a popular logo RF para o AF onde confeccionou cerca de vinte camisas para disputar as competições pelo Brasil.

Adelmo vai em busca de seu terceiro título em Porto Alegre, mas para tal deve ter que passar pelo pernambucano Antonio Amaro que o derrotou no torneio de Salvador (BA) no começo de setembro. Amigos fora de quadra, os dois vêm estendendo uma rivalidade dentro. Adelmo bateu Amaro na final do torneio de Goiânia (GO) no fim de julho. O placar total entre eles mostra 4 a 3 a favor de Amaro.

“Jogar em Porto Alegre é uma atmosfera diferente, começa pelo clube, que é bacana, top, bonito. O povo gaúcho é sensacional, os amigos que tenho lá eu levo para toda vida, você come super bem na cidade, as quadras são fantásticas, o piso é top, nível do mar. O Torneio é muito bem organizado, vale muito a pena você participar para quem nunca foi. A competição só me trouxe sorte, fui campeão no primeiro ano que fui em 2017, fui homenageado em 2018 como número 1 do mundo, venci em simples e duplas em 2019 e estou voltando. Tenho boas recordações”, disse Adelmo.

Amaro completou: “Gosto muito de jogar em Porto Alegre. Quadras muito boas, nível técnico muito bom , gosto do clima do Sul facilita pra gente jogar solto uma vez que a bola anda menos. É bacana de jogar lá”.

Outra fera já confirmada é o boliviano Ramiro Benavides que foi titular da Bolívia da Copa Davis quando era profissional, a maior competição de países no esporte.

“Diante ainda do cenário de pandemia, da questão das viagens fica difícil prever um número de atletas, já estamos chegando nos 120 atletas, esperamos cerca de 200 atletas para esta edição. Certamente teremos uma semana ótima de grande tênis e todos os cuidados sendo tomados para evitar o contágio da COVID-19”, disse Ennio Moreira, da Pró-Tenis Esportes Promoções Esportivas, organizador do evento.

As inscrições podem ser feitas através do link https://seniorsbrasil.com.br/etapa2021/portoalegre/pagamento/ . As mesmas só serão confirmadas com o pagamento da taxa até às 23h59 do último dia de inscrições.

A 35ª edição da Copa Yone Borba Dias tem o apoio do Master Hotéis Cosmopolitan, o Hotel Oficial do evento que tem a realização da Pró-Tênis Promoções Esportivas e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis.







