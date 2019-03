Federer atropela britânico e encara polonês nas quartas em Indian Wells

Ainda sem perder sets, o suíço Roger Federer fez mais uma vítima no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o atual número quatro do mundo arrasou o britânico Kyle Edmund pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h03min de duelo.

O triunfo levou o suíço às quartas de final, quando terá pela frente o polonês Hubert Hurkacz, 67º do ranking. Hurkacz, de 22 anos, avançou nesta quarta ao superar o canadense Denis Shapovalov por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/3. Será a primeira vez que Federer enfrentará o tenista da Polônia no circuito.

Para avançar na chave, o suíço derrotou Edmund, 23º do ranking, mostrando amplo domínio. Ele abriu 5/0 no primeiro set, com duas quebras de saque seguidas. O favorito salvou três break points para passar ileso pela primeira parcial.

O segundo set foi mais equilibrado. O suíço obteve apenas uma quebra na única chance cedida pelo rival de 24 anos e salvou quatro break points.

Vindo de título em Dubai, o seu 100º da carreira, Federer tenta em Indian Wells se tornar o recordista isolado de troféus do torneio. No momento, o atual vice-campeão divide este posto com o sérvio Novak Djokovic, que também soma cinco conquistas. O rival, contudo, se despediu da competição na terça ao ser eliminado pelo alemão Philipp Kohlschreiber.

Se confirmar o favoritismo nas quartas de final, Federer poderá cruzar com Rafael Nadal na semifinal. O espanhol eliminou o sérvio Filip Krajinovic por 6/3 e 6/4. Nas quartas, o número dois do mundo vai encarar o russo Karen Khachanov, que avançou ao superar o local John Isner por 6/4 e 7/6 (7/1).

Ainda nesta quarta, o canadense Milos Raonic também se garantiu nas quartas ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff, algoz do compatriota Alexander Zverev, por 6/4 e 6/3. O ex-Top 10 vai encarar na sequência o sérvio Miomir Kecmanovic.

FEMININO – A rodada diurna contou com apenas um jogo na outra chave da competição. Mas contou com um resultado surpreendente. A jovem canadense Bianca Andreescu arrasou a espanhola Garbiñe Muguruza por 6/0 e 6/1. A tenista de 18 anos precisou de apenas 52 minutos para atropelar a rival, ex-número 1 do mundo e campeã de Wimbledon e Roland Garros.

Na semifinal, ela vai encarar a vencedora do duelo entra a ucraniana Elina Svitolina e a checa Marketa Vondrousova.