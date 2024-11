Federer a Nadal: ‘Tenho algumas cosias a compartilhar antes de me emocionar’

IstoÉ Newsi IstoÉ News - https://istoe.com.br/author/istoe-bot/ 19/11/2024 - 12:34 Para compartilhar:

Horas antes do início da fase final da Copa Davis em Málaga, o último torneio profissional de Rafael Nadal, seu histórico rival Roger Federer rendeu homenagem nesta terça-feira (19) com uma longa e emotiva carta nas redes sociais.

“Que carreira tão incrível você teve!”, escreveu a lenda suíça na rede social X. “Você orgulhou a Espanha” e “orgulhou todo o mundo do tênis”.

A Espanha abrirá as quartas de final da Copa Davis contra a Holanda com a incógnita do papel de Nadal na equipe.

Nadal fará o primeiro dos três jogos do confronto – haverá um segundo jogo de simples e, se necessário para desempate, um terceiro de duplas.

“Vamos, Rafa! Enquanto você se prepara para se aposentar do tênis, tenho algumas coisas para compartilhar antes de me emocionar”, começa Federer em sua carta.

– ‘Entrando no quintal de sua casa’ –

“Comecemos pelo óbvio: você me ganhou muito, mais do que eu pude ganhar de você. Você me desafiou de maneiras que mais ninguém poderia. No saibro, senti que estava entrando no quintal de sua casa”, acrescentou.

“Você me fez trabalhar mais duro do que jamais pensei que poderia fazer sozinho para me manter firme. Você me fez reimaginar meu jogo, chegando inclusive ao ponto de mudar o tamanho da minha raquete, esperando obter alguma vantagem”, continuou.

Federer, que se aposentou em 2022, construiu com Nadal uma das melhores rivalidades da história do esporte.

Transformados em amigos, jogaram juntos em duplas na despedida de Federer, na Laver Cup de Londres em setembro daquele ano. A foto de ambos chorando no banco ficou para a posteridade.

“Significou tudo para mim que você estivesse lá do meu lado, não como meu rival, mas como meu companheiro de duplas”, afirmou Federer em sua carta sobre aquele momento.

– Lágrimas para a posteridade –

“Dividir a quadra com você naquela noite, e dividir essas lágrimas, será para sempre um dos momentos mais especiais da minha carreira”, acrescentou.

Em duas décadas de carreira, Nadal conquistou 22 títulos de Grand Slam, enquanto Federer ganhou 20. Ambos foram superados por Novak Djokovic, o terceiro membro do chamado ‘Big 3’ e único que continuará em atividade, que levantou 24 Majors.

Federer reconheceu em sua carta o impacto que a aparição de Nadal teve em sua carreira: “Depois do Aberto da Austrália 2004, me tornei número 1 do mundo pela primeira vez. Pensei que estava no topo do mundo”.

“E eu estava, até dois meses depois, quando você entrou na quadra em Miami com sua camisa regata vermelha, mostrando os bíceps, e me venceu de maneira convincente”, acrescentou sobre o primeiro duelo contra Nadal, que na época tinha 17 anos.

As duas lendas se enfrentaram em 40 jogos, com um retrospecto de 24 vitórias para Nadal e 16 para Federer. Nas finais de Grand Slam, o espanhol venceu seis, contra três do suíço.

– Federer em Málaga? –

Federer também lembrou de sua participação na inauguração da Rafa Nadal Academy, em 2016.

“Na verdade, eu mesmo me convidei. Sabia que era educado demais para insistir que eu estivesse lá, mas eu não queria perder”, contou.

Com Djokovic confirmado em Málaga para se despedir de Nadal, Federer não deu pistas eu sua carta sobre se irá surpreender o amigo.

