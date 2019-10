Federarroz projeta estoques de passagem mais baixos este ano

São Paulo, 07 – A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) acredita que a quebra da safra brasileira do cereal em 2018/2019 e o “quadro ajustado” entre importações e exportações devem resultar em baixos estoques no próximo ano-safra.

Segundo a entidade, em nota, foram exportadas 760 mil toneladas de arroz (base casca) entre março e setembro deste ano, beneficiadas pela taxa de câmbio elevada no período. As importações ficaram em 636 mil toneladas, resultando em redução de 124 mil toneladas de arroz no mercado interno até o mês passado.

“Este quadro nos dá otimismo que fecharemos este ano com um quadro muito ajustado de importação e exportação e com baixos estoques de passagem”, afirma o presidente da Federarroz, Alexandre Velho.