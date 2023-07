Federarroz pede ao governo antidumping socioambiental para proteger produtores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 17:49 Compartilhe

São Paulo, 05/07 – A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) pediu ao governo federal a aplicação de medidas antidumping socioambiental contra importações de arroz sem o cumprimento das regras sociais, ambientais e sanitárias. Em nota, a entidade destaca “assimetrias” no processo produtivo brasileiro, em comparação com os países concorrentes, que não possuem as mesmas obrigações, o que resultaria em concorrência desigual no mercado.

O pedido ainda reforça questões de saúde pública, “uma vez que diversos produtos ingressam no País com a utilização de defensivos agrícolas que não passaram pelo rigoroso processo de análise utilizados pelos produtores brasileiros, que estão sujeitos a análise de órgãos de controle como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Agricultura e Pecuária e Ministério do Meio Ambiente”.

