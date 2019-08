Federarroz: governo sinaliza com prorrogação de parcela de custeio e investimento

São Paulo, 8 – A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) informou nesta quinta-feira, 8, em nota, que o governo federal “sinalizou com a prorrogação das parcelas de custeio e investimento para os arrozeiros”. De acordo com a entidade, a medida, considerada positiva, deve ser anunciada ainda esta semana. “A expectativa é avançar em questões relacionadas ao endividamento dos produtores”, diz a nota.

Conforme o presidente da federação, Alexandre Velho, depois de duas semanas de “intenso trabalho” houve a sinalização positiva por parte do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura no sentido de os produtores conseguirem o alongamento das parcelas de custeio. “Esperamos que neste tempo nós possamos avançar nas questões relativas ao endividamento e também nas questões estruturais referentes à lavoura de arroz”, salientou.