Federal Reserve reduz taxa de juros por coronavírus

O Federal Reserve dos EUA implementou nesta terça-feira um corte nas taxas de emergência, respondendo ao crescente risco econômico causado pela epidemia de coronavírus e dando ao presidente Donald Trump o estímulo que ele pediu.

Em uma decisão unânime, o comitê de definição de políticas do Fed reduziu sua principal taxa de juros pela metade para um intervalo de 1,0 a 1,25.

O corte significativo e bastante incomum, realizado a apenas 15 dias da próxima reunião do banco central, reflete preocupações crescentes de que o coronavírus afete as economias dos EUA e do mundo.

Embora os fundamentos econômicos dos EUA “permaneçam fortes”, o “coronavírus apresenta riscos crescentes para a atividade econômica”, afirmou o Comitê Federal de Mercado Aberto em comunicado.

O banco central “está monitorando de perto os desenvolvimentos e suas implicações para as perspectivas econômicas e usará suas ferramentas e atuará conforme apropriado para apoiar a economia”.

O Fed não faz um corte nessas taxas desde o final de 2008, durante a crise financeira global.