Federal Reserve corta juro em 25 pontos-base, para a faixa entre 1,75% e 2,00%

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou, nesta quarta-feira, corte de 25 pontos-base na taxa básica de juros dos Estados Unidos, levando-a para a faixa de 1,75% a 2,00%. Todos os dirigentes do Fed, à exceção de Esther George, do Fed de Kansas City, e Eric S. Rosengren, do Fed de Boston, foram favoráveis à redução dos juros nesta reunião. O dirigente do Fed de St. Louis, James Bullard, votou pelo corte de 50 pontos-base.

A maioria dos analistas consultados pelo Broadcast já previa um corte de 0,25 ponto porcentual nos juros, nesta reunião. Um afrouxamento na política monetária dos EUA já havia sido feito em 31 de julho.