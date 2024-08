Federação Uruguaia suspende torneio local por motivos de saúde de Izquierdo, do Nacional

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2024 - 18:16 Para compartilhar:

A federação uruguaia de futebol suspendeu nesta segunda-feira (26) o campeonato local devido ao grave estado de saúde do jogador do Nacional Juan Izquierdo, internado em terapia intensiva em São Paulo após sofrer um ataque cardíaco no meio da partida da Copa Libertadores.

“Refletindo o sentimento de todos os níveis do futebol em relação à delicada situação do jogador Juan Izquierdo”, a Diretoria Executiva da Liga Profissional da Primeira Divisão resolveu “reagendar as etapas 2 e 3 do Torneio Clausura”, cujas novas datas serão anunciadas “com brevidade”, informou a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) em um comunicado.

Izquierdo, de 27 anos, caiu sozinho na quinta-feira durante o duelo entre Nacional e São Paulo valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores, e foi levado de ambulância do campo do estádio do Morumbis para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

O colapso do zagueiro do Nacional, que segundo os médicos assistentes entrou “em parada cardíaca, de início indeterminado, secundária a uma arritmia”, já havia provocado o cancelamento dos jogos do fim de semana do campeonato uruguaio.

– Quadro “muito grave” –

“A situação de Juan é muito grave, muito delicada”, disse nesta segunda-feira o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, de São Paulo à rádio uruguaia Carve Deportiva.

Balbi afirmou que Izquierdo teve “um problema de saúde” no domingo, o que “agravou o seu estado” e um novo boletim médico é esperado nas próximas horas.

O mais recente, divulgado na tarde de domingo, indicava uma “progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana” em Izquierdo, que continua dependendo de ventilação mecânica.

“A passagem das horas é fundamental”, enfatizou Balbi.

Nesta segunda-feira, o diretor da Secretaria Nacional de Esportes, Sebastián Bauza, disse que há dez anos foi detectada em Izquierdo “uma pequena arritmia” durante estudos de rotina em equipes juvenis.

Balbi disse na sexta-feira que nos eletrocardiogramas anuais de controle do Nacional, Izquierdo “nunca havia apresentado nenhum episódio cardíaco nem de qualquer aspecto”.

– Demonstrações “imensuráveis” de carinho –

A partida da Libertadores de quinta-feira terminou minutos depois de Izquierdo ser levado ao hospital, mas a vitória do São Paulo por 2 a 0 e a eliminação do Nacional do torneio continental foram ofuscadas pelo incidente, que gerou grande solidariedade para além do ambiente futebolístico.

O ex-capitão da seleção uruguaia Diego Lugano, que jogou pelo Nacional e pelo São Paulo, onde é considerado um ídolo, foi um dos que nesta segunda-feira veio ao Hospital Israelita Albert Einstein para apoiar Izquierdo, que recebeu mensagens de “Força” dos jogadores do São Paulo e de astros como Luis Suárez.

“Esta não é mais uma questão do Uruguai, nem da América do Sul, mas absolutamente mundial”, disse Balbi. “As demonstrações de carinho que recebemos são imensuráveis”.

O presidente do Nacional disse que o elenco do clube, já em Montevidéu, está muito afetado pela situação. Os jogadores não têm conseguido treinar e nesta segunda-feira foi realizada uma sessão por Zoom com o psicólogo do time, que está em São Paulo para apoiar a família de Izquierdo.

“Nem fisicamente nem psicologicamente pensamos em poder competir em breve”, comentou Balbi.

