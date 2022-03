Federação russa recorrerá contra exclusão da Copa do Mundo

ROMA, 3 MAR (ANSA) – A Federação Russa de Futebol (RFS) anunciou nesta quinta-feira (3) que irá recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra sua exclusão da Copa do Mundo de 2022, no Catar, em virtude da guerra na Ucrânia.

A seleção da Rússia, que é treinada por Valeri Karpin, deveria enfrentar a Polônia em 24 de março pela repescagem do Mundial, mas a Fifa e a Uefa excluíram recentemente a nação de todas as competições em resposta à invasão da Ucrânia.

A RFS vai pedir a readmissão das seleções masculinas e femininas em todos os torneios em que foram suspensas. A federação exigirá que o TAS realize um “procedimento acelerado” para tentar conseguir entrar em campo contra os poloneses, que anunciaram que não disputariam o confronto.

Os russos argumentam que Fifa e Uefa “não possuem uma base legal” para excluir as equipes do país. Assim que a punição foi confirmada, a federação alegou que a medida foi “claramente discriminatória”.

A Copa do Mundo do Catar, um dos principais eventos esportivos do ano, será realizada entre 21 de novembro a 18 de dezembro. A Rússia tem a chance de jogar o torneio se vencer os dois jogos dos playoffs marcados para o final de março.

A Rússia, sede da edição passada do Mundial, tem sido alvo de várias sanções do mundo esportivo desde o início da intervenção militar na Ucrânia, incluindo corridas canceladas, atletas e equipes suspensas e contratos de patrocínio rompidos. (ANSA).

Saiba mais