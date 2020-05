Federação quer concluir Séries A, B e C da Itália até agosto

ROMA, 19 MAI (ANSA) – Em uma reunião do conselho da Federação Italiana de Futebol (Figc), a entidade informou nesta quarta-feira (20) que pretende retomar e concluir as Séries A, B e C. As duas primeiras divisões do futebol italiano e o grupo C da Série C estão paralisadas desde março, enquanto que os últimos jogos das chaves A e B da terceira divisão foram disputados no final de fevereiro.

No entanto, a Figc comunicou o desejo de suspender as divisões amadoras do futebol italiano, como a Série D e as ligas Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria.

Ontem (19), o ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora, anunciou a aprovação definitiva da retomada dos treinamentos coletivos na Itália. Além disso, ele agendou uma reunião para o dia 28 de maio para decidir uma possível volta das ligas ou o cancelamento delas.

A Figc mira terminar a temporada de 2019/20 em até 31 de agosto.

Já as três primeiras divisões do futebol italiano e a Copa da Itália deverão ser concluídas até o dia 20 do mesmo mês.

Na Série A, a Juventus lidera o campeonato com 63 pontos, um a mais em relação a segunda colocada Lazio. Na sequência aparecem Inter de Milão (54), Atalanta (48), Roma (45) e Napoli (6), que fecha o grupo dos seis primeiros.

Na segunda divisão, o Benevento está disparado na liderança, com 69 pontos, 20 a mais do que o vice Crotone. Já Frosinone, Pordenone, Spezia, Cittadella, Salernitana e Chievo estão lutando pelo acesso direto ou por uma vaga nos playoffs.

Por fim, na Série C, Monza, Vicenza e Reggina lideram, respectivamente, os grupos A, B e C. Já outras 27 equipes lutam para disputar os playoffs de acesso para a Série B.(ANSA)