Federação propõe fundo para salvar futebol italiano

ROMA, 04 JUN (ANSA) – O comitê da presidência da Federação Italiana de Futebol (Figc) propôs a criação de um fundo de 21,7 milhões de euros (R$ 23 milhões) para socorrer clubes de divisões inferiores no país.

A iniciativa ainda depende de aprovação do conselho federal da Figc, que se reunirá em 8 de junho, e beneficiaria times, jogadores e comissões técnicas das séries B, C e D e do futebol feminino.

“É uma inciativa sem precedentes, uma grande responsabilidade que a Figc assume em relação ao futebol”, disse o presidente da entidade, Gabriele Gravina.

O objetivo é evitar a quebra de clubes que não contam com a visibilidade e os recursos da Série A, cuja volta a campo está prevista para o próximo dia 20 de junho. (ANSA)