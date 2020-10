Federação Peruana confirma dois casos de Covid-19 na delegação que enfrenta a Seleção Brasileira Dupla de ataque testou positivo nos testes feitos nesta segunda e já está em isolamento

A Seleção do Peru terá dois desfalques para o confronto contra o Brasil em Lima, nesta terça-feira, às 21h, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A contraprova dos exames realizados na manhã de segunda confirmaram os casos positivos de Alex Valera e Raúl Ruidíaz. Os atacantes estão isolados na concentração e sem contato com os demais jogadores.

Havia certo temor pela infecção de outros jogadores. De acordo com informações da imprensa peruana, Aldair Rodríguez e Christian Ramos, que inicialmente deram positivo, fizeram a contraprova, testaram negativo e foram relacionados pelo técnico Ricardo Gareca.

No comunicado, a Federação afirma que a dupla não sente sintomas graves. De acordo com a nota, o protocolo foi seguido corretamente, o que assegura a segurança do elenco dentro das normas da FIFA e Conmebol.

Atacante do Seattle Sounders, Ruidíaz, que substituiu Paolo Guerrero na estreia, tem um histórico positivo contra o Brasil. Na Copa América Centenário, em 2016, o jogador marcou o gol da vitória peruana por 1 a 0, o que acabou custando a eliminação precoce da Seleção na fase de grupos e a demissão de Dunga. Tite foi contratado logo em sequência.

Após a estreia com empate contra o Paraguai por 2 a 2, em Assunção, o Peru tenta a primeira vitória nas Eliminatórias. O Brasil goleou a Bolívia por 5 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. O último confronto oficial entre as seleções foi na final da Copa América de 2019. Na ocasição, o Brasil venceu por 3 a 1, no Maracanã, e ficou com o título.

