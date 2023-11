Federação Paulista sorteia grupos da Copa São Paulo e quer a final no Pacaembu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2023 - 21:53 Para compartilhar:

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta quarta-feira, no auditório Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera, os 32 grupos da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A tradicional competição de base terá 24 dias de disputas, entre 2 e 25 de janeiro, aniversário de São Paulo.

A decisão de 2024 deverá ser no Pacaembu. Em entrevista à Rádio Transamérica, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, disse que só trabalha com essa hipótese, apesar de o estádio ainda estar em reforma.

O regulamento continua o mesmo, com os dois melhores de cada chave avançando à fase mata-mata, com confrontos sempre decididos em apenas uma partida e sem vantagem do empate. Igualdade leva a decisão da vaga aos pênaltis.

Depois de desencantar na competição logo em dose dupla, com o bicampeonato conquistado diante de Santos (2022) e América-MG (2023), o Palmeiras jogará “em casa” pelo Grupo 24, contra Oeste, União ABC, do Mato Grosso do Sul, e o Queimadense, da Paraíba, em Barueri, onde já vem mandando alguns jogos do Brasileirão com o time principal.

Maior campeão da competição, com dez títulos, o Corinthians está no Grupo 10, e sua torcida terá de encarar mais de 430 quilômetros de estrada até Marília, onde terá a equipe local, além de Bangu-RJ e Ji-Paraná, de Rondônia.

O torcedor do São Paulo também terá de pegar a estrada, mas com viagem mais curta, até Araraquara. A equipe caiu no Grupo 7, ao lado de Ferroviária, do paraense Carajás e do Porto Vitória, do Espírito Santos. Já o Santos disputará suas partidas da primeira fase na vizinha Diadema, pelo Grupo 26, que terá, ainda, Água Santa, Nova Venécia e o Remo.

