Federação Mineira define dias 26 e 30 para decisão entre Atlético e Tombense

De maneira surpreendente, a Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu no final da noite desta quarta-feira as datas das decisões do Estadual entre Atlético Mineiro e Tombense. As datas escolhidas são os dias 26 (quarta-feira) e 30 de agosto (domingo).

Em princípio, a definição ocorria na quinta-feira, após reunião com os clubes. Desta forma, os finalistas terão jogos remarcados pela CBF no Campeonato Brasileiro.

O Atlético teria jogo no sábado, dia 29, no Mineirão, diante do Athletico-PR pelo Brasileirão. De outro lado, a Tombense receberia em Tombos, também no sábado, o Criciúma pela quarta rodada do Grupo B da Série C.

A Tombense vai jogar por dois resultados iguais, por ter feito na primeira fase a melhor campanha, contra a terceira do Atlético. O time do interior chega pela primeira vez à final depois de vencer duas vezes a Caldense pelas semifinais: 1 a 0 e 2 a 0. O Atlético vai à final do Mineiro pela 14.ª vez consecutiva, um recorde no Estado. Nas semifinais venceu duas vezes o América, por 2 a 1 e 3 a 0.

