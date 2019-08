Federação lança nota de repúdio a Mauro Cezar por perseguição a Abel e Luxemburgo

Rio – A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF) emitiu nesta última segunda-feira (12) uma nota de repúdio contra o jornalista Mauro Cezar da “ESPN Brasil” e colunista do portal”UOL”. De acordo com a federação, a nota de repúdio deve-se a perseguição do jornalista aos treinadores Abel Braga (ex-Flamengo) e Vanderlei Luxemburgo (Vasco). O jornalista preferiu não responder e apenas compartilhou uma entrevista que deu ao portal do jornal “LANCE!”.

“O jornalista Mauro Cezar, que já reúne em sua bagagem muitas polêmicas, faz uso da audiência dos seus contratantes e excede o limite do razoável, atacando a honra de profissionais do esporte, os colocando quase em posição de algozes. Dada a perseguição feita contra os treinadores Abel Braga, no período em que dirigiu o Flamengo, e Vanderlei Luxemburgo (atual treinador do CR Vasco da Gama), o jornalista confunde e mistura de forma proposital, pejorativa e maldosa, a vida pessoal do treinador de futebol com a de cidadão”, informou a FBTF”

“Jamais fiz ou farei ataques pessoais, eu critico e elogio o desempenho profissional, o que faz parte do trabalho. E não entro no confronto de baixo nível com quem tenta te atrair para a luta com o intuito de transferir o combate para a lama, onde determinados personagens sentem-se mais à vontade”, revelou Mauro Cezar ao “LANCE!”.

A “ESPN” divulgou uma nota defendendo a liberdade de expressão de seus comentaristas.

“Reconhecida pela credibilidade e independência de seu jornalismo, a ESPN Brasil respeita e defende a livre opinião de seus profissionais que possuem total liberdade para a realização de análises e comentários relacionados ao universo esportivo”.