Federação italiana suspende presidente da Lazio por 2 meses

ROMA, 19 OUT (ANSA) – A Federação Italiana de Futebol (Figc) puniu nesta terça-feira (19) o presidente da Lazio, Claudio Lotito, com dois meses de suspensão das atividades esportivas, por descumprimento dos protocolos anti-Covid.

A informação, que foi confirmada pela ANSA, diz respeito à investigação contra a Lazio iniciada em outubro de 2020, quando três atletas testaram negativo para o novo coronavírus antes de jogos da Série A, mas depois positivo para partidas da Liga dos Campeões.

Além de Lotito, os médicos do clube da capital italiana, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, receberam uma suspensão de cinco meses. A Lazio, por sua vez, foi multada em 50 mil euros (cerca de R$ 323 mil).

Apesar dos investigadores do caso terem pedido uma suspensão de 10 meses para Lotito, a Figc informou em um comunicado que “acatou parcialmente” as reclamações de presidente da Lazio.

Com 14 pontos conquistados, a Lazio é a quinta posicionada do Campeonato Italiano. O próximo compromisso do time comandado por Maurizio Sarri será nesta quinta-feira (21), em Roma, contra o Olympique de Marseille, pela Liga Europa. (ANSA).

Saiba mais