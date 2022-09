Federação italiana investiga cânticos antissemitas na Série A

Ansa 05/09/2022 - 11:20 Compartilhe

ROMA, 5 SET (ANSA) – A Federação Italiana de Futebol (Figc) abriu uma investigação sobre os cânticos antissemitas entoados pelas torcidas da Juventus e da Inter de Milão nos jogos contra Fiorentina e Milan, respectivamente.







No estádio Artemio Franchi, em Florença, um grupo de juventinos cantou uma música com a seguinte letra: “O roxo é a cor que eu odeio, é a cor que eu mais odeio; vamos esterilizar as mulheres, assim eles não vão mais nascer. […] Os roxos não são italianos, mas são uma massa de judeus”.

Já no San Siro, em Milão, diversos membros da torcida interista entoaram cânticos antissemitas em tom de deboche para os rivais: “Os campeões da Itália são judeus”. O perfil oficial do Milan, atual campeão da Itália, publicou um tweet reprovando a atitude dos nerazurri.

Casos de antissemitismo e preconceito são frequentes no futebol italiano, onde muitas torcidas organizadas são ligadas a movimentos de extrema direita e até neofascistas.

A partida entre Fiorentina e Juventus acabou empatada em 1 a 1, já o Milan bateu a Inter pelo placar de 3 a 2.

O técnico Maurizio Sarri, da Lazio, também será investigado pela Figc por suas declarações no duelo contra o Napoli. Na ocasião, ele criticou os árbitros e o VAR depois de um possível pênalti não concedido para a equipe da capital. (ANSA).