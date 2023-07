Federação italiana confirma jogo extra para decidir ‘Scudetto’ em caso de empate

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 14:28 Compartilhe

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) confirmou nesta sexta-feira (7) a realização de um jogo extra para decidir o campeão da Serie A caso duas equipes terminem empatadas em pontos na frente na tabela de classificação.

Mas esta regra, introduzida no ano passado e que estabelecia um jogo em campo neutro, agora estipula que o jogo desempate será na casa do time que estiver à frente de acordo com determinados critérios.

O regulamento da Serie A estabelece a classificação em função dos pontos, depois do confronto direto, saldo de gols geral e, por último, o número de gols marcados.

O jogo também poderá ser disputado no estádio que recebe a final da Copa da Itália – como o Estádio Olímpico de Roma nos últimos anos – se as autoridades considerarem necessário devido a possíveis incidentes de ordem pública.

A repescagem pela permanência na elite, também introduzida na temporada passada e que envolve os times que terminarem nas 17ª e 18ª posições, será disputada em um mata-mata, com o jogo de volta na casa do melhor classificado.

Na última edição, o Hellas Verona (18º) conseguiu se manter na primeira divisão ao derrotar fora de casa o Spezia (17º), em jogo único (3 a 1).

