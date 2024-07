Federação Internacional vai investigar excesso de peso de judoca argelino

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 8:14 Para compartilhar:

A Federação Internacional de Judô (FIJ) vai abrir uma “exaustiva investigação” depois da desclassificação do argelino Messaoud Redouane Dris, oficialmente por ter ultrapassado o limite de peso de sua categoria antes da luta programada para esta segunda-feira (29) contra o israelense Tohar Butbul nos Jogos Olímpicos de Paris.

“Não podemos justificar o excesso de peso de Dris, mas estamos decididos a atuar para que todos os atletas compitam em condições iguais e equitativas”, escreveu a FIJ em comunicado.

“Os atletas são muitas vezes vítimas de conflitos políticos que estão acima deles”, acrescenta a nota.

Na pesagem oficial, no domingo, Messaoud Redouane Dris estava 73,4 kg e por isso foi desclassificado da categoria até 73 kg. Na segunda-feira, ele não esteve presente na luta programada contra o israelense Tohar Butbul.

“Achamos que esse tipo de comportamento não tem lugar no mundo do esporte”, reagiu o Comitê Olímpico Israelense, dando a entender que considerava que o argelino usou a questão do peso para não ter que lutar contra um adversário de Israel.

“Depois dos Jogos Olímpicos, o caso será objeto de uma exaustiva investigação e outras medidas serão tomadas se necessário”, escreveu a FIJ.

Em 2021, o argelino Fethi Nourine desistiu de uma luta nos Jogos Olímpicos de Tóquio para não enfrentar o mesmo judoca israelense. Desde então, ele está suspenso pela FIJ.

