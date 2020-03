Federação Internacional de Judô cancela torneios até final de abril

A Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês) decidiu nesta segunda-feira (9 ) cancelar todos os torneios da modalidade até o final de abril, devido à epidemia de coronavírus (Covid-19). Entre as competições suspensas, estão o Grand Slam de Ecaterimburgo (Rússia) – que seria realizado a partir de sexta-feira (13) – e os Grand Prix de Tiblisi (Georgia) e Antália (Turquia).

A medida drástica adotada pela IJF ocorre uma semana após o cancelamento do Grand Prix de Rabat (Marrocos), também por conta do Covid-19. Para não prejudicar os atletas na reta final de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a IJF reabriu o prazo de inscrições Grand Slam de Ecaterimburgo, um dos que mais valem pontos (1.000).

A decisão do IJF de cancelar os próximos três torneios pegou de surpresa a delegação brasileira de judô, composta por 25 atletas, já com malas prontas para viajar à Rússia. Frente à epidemia de coronavírus e a suspensão em série de diversas competições, a difícil luta por vagas em Tóquio fica mais preocupante a cada dia.

No calendário da IJF estão mantidos o Grand Slam de Baku (Azerbaijão), de 8 a 10 de maio, e também o Masters de Doha (Catar), de 28 a 30 de maio. A IJF define o ranking olímpico do judô no dia 30 de maio, e no dia 1º de junho a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anuncia os classificados.