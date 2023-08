Federação espanhola volta a acusar Hermoso de mentir e membros da comissão técnica se demitem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2023 - 15:06 Compartilhe

Horas após o Comitê Disciplinar da Fifa suspender Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a entidade espanhola publicou dois comunicados. Primeiro, voltou a acusar Jenni Hermoso de mentir em suas declarações contra o presidente. Depois, confirmou que Pedro Rocha Junco, vice-presidente, assume interinamente o cargo principal durante o período de suspensão de Rubiales. Membros da comissão técnica de Jorge Vilda (treinador da seleção feminina), assim como representantes das categorias de base da seleção da Espanha, pediram demissão de seus cargos nesta tarde, em apoio a Jenni Hermoso.

Quase todos os membros da comissão técnica da seleção feminina campeã do mundo publicaram um comunicado no qual confirmam a demissão e ainda acusam signatários da RFEF de força-los a comparecer na assembleia geral extraordinária da última sexta-feira, na qual Rubiales culpou Hermoso e o “falso feminismo” pela situação. Os membros da comissão ainda informaram que a federação colocou mulheres na primeira fila para dar a impressão de apoio a Rubiales.

Montse Tomé, auxiliar técnica de Jorge Vilda, foi uma das demissionárias. Sonia Bermúdez e Kenio Gonzalo, técnicos dos times sub-19 e sub-17, respectivamente, também deixam a entidade espanhola.

“Acrescentando o inconveniente de ter que comparecer à referida assembleia do dia 25 de agosto, na qual, além disso, ocorreu um acontecimento especialmente doloroso para este órgão técnico, uma vez que várias das integrantes femininas da comissão técnica foram obrigadas a ficar na primeira fila, expondo sua imagem e tentando fazer com que a sociedade e os jogadores entendam que partilhavam das opiniões do presidente da RFEF”, diz o comunicado.

Jorge Vilda e Luís de la Fuente, técnicos das seleções feminina e masculina da Espanha, apareceram na assembleia aplaudindo as falas de Rubiales. Neste sábado, Fuente voltou atrás e também publicou um comunicado condenando as ações do presidente da federação.

COMUNICADOS DA FEDERAÇÃO

Em nova declaração contra Jenni Hermoso, excluída posteriormente, a Federação insistiu que a jogadora mentiu em sua versão sobre o beijo de Rubiales. Em nota pela FutPro, a atleta havia reforçado que o beijo não foi consentido. O comunicado, apagado pela RFEF de todos seus canais oficiais, diz ainda que serão tomadas medidas judiciais contra Hermoso para que ocorram punições contra quem supostamente está difamando o presidente.

Em uma versão mais curta de comunicado, a Federação Espanhola confirmou ter recebido a notificação do Comitê Disciplinar da Fifa, que suspende Rubiales por 90 dias até que uma decisão seja tomada. Pedro Rocha Junco ficará no cargo até lá.

Neste sábado, outros nomes do futebol espanhol saíram em apoio a Jenni Hermoso, caso de Xavi Hernández, técnico do Barcelona, que condenou a postura da federação espanhola. Óscar Trejo, capitão do Rayo Vallecano, foi mais um a demonstrar apoio à jogadora.

