Federação espanhola e LaLiga rejeitam pedido do Barcelona para reinscrever Dani Olmo

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a LaLiga decidiram rejeitar o pedido do Barcelona para reinscrever Dani Olmo para a segunda parte da temporada, informaram as instituições em comunicado conjunto publicado neste sábado (4).

A situação abre a possibilidade, segundo a imprensa espanhola, de tanto Dani Olmo como o jovem Pau Víctor poderem fechar com qualquer outro clube na janela de janeiro.

A Comissão de Acompanhamento, formada pela RFEF e a LaLiga, “concorda em não conceder o visto prévio e a licença definitiva solicitada pelo Barcelona para os Jogadores Daniel Olmo Carvajal e Pau Víctor Delgado”, diz a nota.

A LaLiga havia retirado ambos os jogadores do plantel do Barça em seu site por conta de o clube não ter conseguido cumprir os requisitos econômicos para manter sua inscrição antes do dia 31 de dezembro.

Além disso, nenhum dos dois aparecia entre os relacionados para o jogo da fase de 16-avos de final da Copa do Rei, que o Barcelona disputará neste sábado contra o Barbastro, equipe de nível amador.

RFEF e LaLiga baseiam sua decisão em dois artigos federativos que “impedem que um jogador cuja licença foi cancelada possa, no transcorrer da mesma temporada, obter licença na mesma equipe do clube ao qual já estava vinculado”.

A imprensa espanhola noticiou neste sábado que o Barcelona vai agora tentar obter a inscrição de ambos os jogadores através do Conselho Superior do Esporte, órgão dependente do governo espanhol. Caso o recurso seja indeferido, o clube irá para a justiça comum, apesar de dois tribunais terem rejeitado o pedido do clube de uma medida cautelar que permitisse a inscrição dos jogadores.

Devido aos prazos, parece improvável que tanto Olmo quanto Pau Víctor consigam disputar a semifinal da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao na próxima quarta-feira (8), na Arábia Saudita, e em uma eventual final quatro dias depois.

O Barcelona, sufocado pelas dívidas, havia inscrito Olmo até o dia 31 de dezembro de 2024 com 80% do salário do dinamarquês Andreas Christensen, lesionado, graças a uma exceção que permite aos clubes substituir os jogadores ausentes durante longos períodos.

Devido ao teto de gastos fixado pela LaLiga, Olmo jogava de forma temporária até que o Barça resolvesse seus problemas de orçamento.

A possível saída de Olmo sem uma compensação financeira seria um duro golpe esportivo e econômico para o Barcelona, terceiro colocado do Campeonato Espanhol e vice-líder da Liga dos Campeões da Europa. O jogador de 26 anos tem seis gols marcados com a camisa ‘blaugrana’ na temporada.

