Federação dos Sindicatos da China doa US$ 300 mil para ações das centrais brasileiras no combate à Covid

A Federação Nacional dos Sindicatos da China (ACFTU – All-China Federation of Trade Unions) doou US$ 300 mil (cerca de R$ 1,74 milhão) para o Fórum das Centrais Sindicais organizarem ações conjuntas de combate à Covid-19.

A ACFTU é a maior entidade sindical do mundo, com 302 milhões de trabalhadores e 1,7 milhão de sindicatos filiados. A entidade ocupa a vice-presidência na Assembleia Popular chinesa (espécie de Congresso Nacional), com trânsito e forte influência junto ao governo do presidente Xi Jinping.

A doação foi formalizada em carta dirigida ao Fórum das Centrais Sindicais, formado pelas seis maiores centrais do Brasil (CSB, CUT, Força Sindical, UGT, CTB e NCST). O texto, assinado por Jiang Guangping, vice-presidente e secretário do Secretariado da Federação Nacional dos Sindicatos da China, afirma que “os sindicatos dos dois países insistiram em colocar a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos povos em primeiro lugar, eliminando todos os tipos de ruído político e realizando ativamente a cooperação pragmática, o que serve como um exemplo da cooperação no combate à pandemia para o movimento sindical internacional”.

A doação é resultado de reunião virtual realizada em janeiro entre a ACFTU e o Fórum das Centrais Sindicais para tratar de ações de combate à pandemia.

“Desde há muito tempo, a Federação Nacional dos Sindicatos da China e as principais organizações sindicais do Brasil têm cooperado em várias ocasiões bilaterais e multilaterais, como o Fórum de Sindicatos do Brics e a Organização Internacional do Trabalho, para defender conjuntamente os direitos e interesses dos trabalhadores, alcançando resultados frutíferos”, diz outro trecho da carta.

“A Federação Nacional dos Sindicatos da China admira os esforços do Fórum das Centrais Sindicais do Brasil para agir de forma solidária no combate à pandemia. Também estamos sempre acompanhando o desenvolvimento da pandemia no Brasil e dispostos a fortalecer continuamente a cooperação com as centrais sindicais do Brasil, para compartilhar as experiências, trocar informações e oferecer apoio dentro da nossa capacidade.”

O uso da verba ainda será definido pelo Fórum das Centrais Sindicais. Uma das possibilidades é a compra de cestas básicas para pessoas carentes.

“Nós somos muito gratos por esse apoio da Federação Nacional dos Sindicatos da China, que vai permitir que as centrais ajudem milhares de pessoas que estão sofrendo os impactos devastadores da pandemia. Mais uma vez, a solidariedade dos trabalhadores se sobressai às loucuras, ao negacionismo e ao ódio plantados por esse desgoverno genocida e incompetente”, afirmou Antonio Neto, presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros). “Esse intercâmbio com o movimento sindical chinês é muito importante para os trabalhadores do Brasil.”

