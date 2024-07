Federação do PSDB rejeita pedido de ex-líder tucano e confirma candidatura de Datena

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 26/07/2024 - 21:23 Para compartilhar:

O departamento jurídico da federação PSDB-Cidadania indeferiu um pedido de Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório tucano de São Paulo, para que seu nome fosse apresentado na convenção do partido — marcada para este sábado, 27 — como pré-candidato à prefeitura e debates fossem realizados entre ele e José Luiz Datena para definir quem seria o candidato.

+José Aníbal deve ser anunciado como vice de Datena

De acordo com o parecer jurídico, o direção nacional da federação é soberana na definição das candidaturas majoritárias e não há obrigação de realizar prévias.

Com aval dessa direção, o apresentador foi homologado nesta sexta, 26, candidato à prefeitura da capital paulista. Como reportou o site IstoÉ, fontes na sigla afirmaram que o adiantamento foi uma alternativa encontrada para evitar conflitos com a ala que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Esse grupo é liderado justamente por Alfredo, que confirmou ao site IstoÉ ter apresentado um pedido para ser pré-candidato e afirmou que a nomeação antecipada do jornalista “atropelou o processo democrático que o PSDB sempre teve em São Paulo, com a realização de prévias”.

Entenda o imbróglio tucano

Os questionamentos à empreitada de Datena pela prefeitura recrudesceram após o próprio apresentador afirmar, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que o PSDB estava “de sacanagem” e ele poderia desistir de concorrer ao cargo por isso.

Em reação, os presidentes nacional e municipal tucanos, Marconi Perillo e José Aníbal, reafirmaram ao site IstoÉ o endosso do PSDB à candidatura do jornalista e chegaram a se reunir com ele em São Paulo. Na data do encontro, Alfredo afirmou que Datena não conversava com a militância tucana e sua candidatura era definida “numa sala, com pessoas tomando vinho e fumando charuto caro”. A afirmação foi questionada por Perillo.