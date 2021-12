Federação de produtores dos EUA pede ajuda para diminuir preço de fertilizantes

São Paulo, 14 – A American Farm Bureau Federation (AFBF) está convocando a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para ajudar a agricultura do país a empurrar para baixo os preços dos fertilizantes.

“Pedimos ao governo Biden para buscar maneiras de reduzir os preços dos fertilizantes, o que inclui resolver interrupções na cadeia de abastecimento e remover tarifas de importação, para que os agricultores possam continuar a cultivar os alimentos, combustíveis e fibras de que o país depende”, disse o presidente da AFBF, Zippy Duvall.

O preço dos fertilizantes à base de fósforo nos EUA varia entre cerca de US$ 830 a US$ 920 por tonelada, ante US$ 450 a US$ 500 por tonelada no ano passado, de acordo com a empresa de pesquisa agrícola DTN.

A amônia, que ajuda a converter o nitrogênio em uma forma utilizável para as plantas, está avaliada em mais de US$ 1.300 por tonelada, um recorde histórico.

