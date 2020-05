Federação britânica de tênis anuncia série de torneios para julho

Na contramão do circuito profissional de tênis, a Lawn Tennis Association (LTA) confirmou nesta quarta-feira que pretende realizar uma série de torneios nacionais no mês de julho. De acordo com a entidade, que exerce as funções de federação britânica de tênis, as competições só dependem da aprovação do governo.

O anúncio vai de encontro à decisão recente das principais entidades do tênis mundial. A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), a Associação do Tênis Feminino (WTA) e a Federação Internacional de Tênis (ITF) decidiram que o circuito profissional não retornará antes do fim de julho, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Diante desta restrição, algumas entidades nacionais vêm tentando promover seus próprios torneios, sem vínculos com o circuito mundial. O objetivo é dar ritmo de jogo aos tenistas e distribuir premiações de forma a ajudar a manter financeiramente os atletas. No Brasil, a Confederação Brasileira de Tênis planeja realizar uma série de torneios entre o final de julho e o início de agosto.

Em solo britânico, a LTA pretende promover quatro competições entre os dias 3 e 26 de julho. As disputas serão realizadas ao longo de três dias no mesmo lugar, na sede da entidade, em Roehampton. Cada torneio contará com 32 jogadores de simples, sendo 16 de cada sexo. Eles serão escolhidos com base no ranking.

Duas destas quatro competições serão consideradas de alto nível, com premiação maior, no valor total de 16 mil libras, equivalente à R$ 106 mil. “Desde a crise do coronavírus, estamos trabalhando duro para dar suporte a todos os jogadores, torneios, treinadores e organizadores durante estes tempos desafiadores”, declarou Scott Lloyd, principal executivo da LTA.