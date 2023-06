Federação alemã convida policial agredido na Copa de 1998 para amistoso

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 15:38 Compartilhe

O policial francês Daniel Nivel, gravemente ferido por ‘hooligans’ alemães durante a Copa do Mundo de 1998, estará presente no amistoso entre Alemanha e França no dia 12 de setembro, em Dortmund, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta terça-feira (20).

“A federação receberá calorosamente a família de Nivel em Dortmund. Estou muito feliz por ele ter aceitado o convite”, declarou o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, citado em um comunicado.

Daniel Nivel foi agredido por um grupo de ultras alemães em 21 de junho de 1998, em Lens, antes do jogo entre Alemanha e Iugoslávia pela fase de grupos do Mundial daquele ano.

Ele ficou em coma por seis semanas e, desde então, sofre de hemiplegia (paralisia em um dos lados do corpo), perdeu o olfato, o paladar e a visão em um dos olhos.

“A coragem de viver de Daniel Nivel e a força de sua esposa, Lorette, me emocionam”, acrescentou Neuendorf.

O policial já foi convidado no passado a assistir a diferentes partidas, durante a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e mais recentemente na Eurocopa de 2016, na França.

Antes de um jogo da Liga das Nações da Uefa em Paris, em outubro de 2018, o então ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas, condecorou Nivel com a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha.

Após a agressão, a DFB ordenou a construção de uma casa para sua família e criou uma fundação com seu nome para a conscientização contra a violência, em colaboração com entidades internacionais do futebol e a Federação Francesa de Futebol (FFF).

