Federação abre investigação por racismo contra Maignan e Tomori

ROMA, 20 MAR (ANSA) – O procurador da Federação Italiana de Futebol (Figc), Giuseppe Chinè, abriu uma investigação sobre um novo caso de racismo ocorrido em uma partida da Série A contra o goleiro francês Mike Maignan e o zagueiro canadense Oluwafikayomi Oluwadamilola ‘Fikayo’ Tomori, que atuam pelo Milan, neste sábado (19), no jogo contra o Cagliari.

Segundo o documento, a entidade vai apurar os “cantos de matriz racista ocorridos ao longo da partida entre Cagliari-Milan de ontem à noite e sobre o que ocorreu ao fim da mesma, na entrada das equipes nos vestiários”, apurou a ANSA neste domingo (20).

Além da investigação esportiva, a Figc já entrou em contato com a Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos) da Polícia de Estado e solicitou ainda as imagens e os áudios gravados durante a partida na Sardegna Arena, em Cagliari.

Pelo Twitter, o Milan se manifestou logo após a partida repudiando os ataques. “Hoje era o dia contra o racismo, mas ainda temos uma estrada longa a fazer e precisamos fazer todos juntos”, escreveu em seu perfil.

Já Maignan usou sua conta no Instagram para se manifestar. A postagem traz a foto de um macaco, com um cigarro na boca e mostrando o dedo do meio com a mensagem “N.W.A”, um acrônimo para Niggaz Wit Attitudes, um histórico grupo de hip hop dos EUA. (ANSA).

Saiba mais