Fede Valverde, do Real Madrid, tem fissura na perna direita

O meia uruguaio do Real Madrid, Federico Valverde, sofreu uma fissura na espinha tibial da perna direita, informou o clube da capital espanhola nesta segunda-feira, o que pode deixá-lo afastado por várias semanas.

Valverde passou por exames, após os quais “foi diagnosticado com uma fissura na espinha tibial posterior da perna direita”, informou o Real Madrid em um comunicado.

A equipe ‘meregue’ não especificou o tempo de afastamento, limitando-se a afirmar que a situação do jogador é “pendente de evolução”, mas a imprensa espanhola prevê entre um e dois meses de ausência.

Valverde foi substituído por Toni Kroos no domingo, aos 76 minutos do jogo da liga contra o Valencia, que o Real Madrid perdeu por 4 a 1.

A lesão do meia uruguaio é um duro golpe para o técnico Zinedine Zidane, que tem nele um elemento-chave de seus esquemas.

Valverde não poderá se juntar à seleção uruguaia, depois de ter sido convocado para as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo do Catar-2022, contra a Colômbia na sexta-feira e contra o Brasil na próxima terça.



