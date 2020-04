Fed vai manter juros perto de zero até que economia volte aos eixos, diz Clarida

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Richard Clarida, disse nesta segunda-feira que a instituição irá manter suas taxas de juros próximas de zero até que a economia americana “volte aos eixos”.

Em entrevista à TV Bloomberg, Clarida disse que os EUA vivem uma “situação única” com a pandemia do coronavírus, mas expressou confiança de que a economia irá se recuperar e de que o Fed eventualmente poderá reverter as inúmeras medidas de estímulo que vem tomando em reação à disseminação da covid-19.

Clarida afirmou ainda que, com suas ações, o Fed vem garantindo que o crédito continue fluindo para a economia e que o BC americano dispõe de instrumentos para manter os EUA fora de um cenário de deflação.