Fed troca de ‘modesto’ para ‘moderado’ definição do ritmo de crescimento econômico

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) avalia que indicadores recentes sugerem que a atividade econômica dos Estados Unidos vem crescendo em ritmo “moderado”. No comunicado anterior, o BC americano havia usado o termo “modesto”.

“O Comitê busca alcançar o emprego máximo e inflação à taxa de 2% no longo prazo”, destacou o Federal Reserve (Fed), em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 26, para justificar o aumento dos juros, para a faixa entre 5,25% e 5,50%. Considerando o limite máximo do intervalo da meta dos Fed Funds, essa é a taxa mais alta nos juros dos EUA em 22 anos.

O Fed ainda destaca que irá considerar os atrasos dos efeitos do aperto monetário e que seguirá reduzindo suas participações em títulos do Tesouro.

Estamos preparados para ajustar política monetária se apropriado, seguindo dados

O Federal Reserve afirmou em comunicado pós decisão de política monetária que vai continuar monitorando dados e que está preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado caso surjam riscos que possam impedir o alcance de suas metas.

“As avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e desenvolvimentos financeiros e internacionais”, afirmou, no comunicado da decisão.

