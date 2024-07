Fed: Teste de estresse mostrou que bancos nos EUA suportariam grave condição econômica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2024 - 15:51 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o recente teste de estresse realizado pelo Federal Reserve mostrou que 31 grandes bancos nos EUA teriam funding suficiente para suportar condições econômicas graves.

Bostic comentou que uma análise de técnicos do Fed sobre o estresse bancário ocorrido em março de 2023 com o colapso do SVB e Signature detectou que ocorreu “uma corrida de liquidez” de várias instituições financeiras naquele período.

De acordo com o presidente do Fed de Atlanta, a “supervisão e regulamentação precisam ter uma infraestrutura que permita continuar a se adaptarem, para serem mais proativas” do que reativas.

“Não é possível prevenir totalmente choques em uma dinâmica e globalmente interconectada economia e sistema financeiro”, disse Bostic. “Mas temos e iremos fazer o melhor que pudermos para estarmos preparados o quanto possível para antecipar e mitigar futuros choques para o sistema bancário.” Ele fez os comentários ao participar de evento sobre funding bancário realizado pelo Federal Reserve de Dallas e de Atlanta.