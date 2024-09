Fed segue dependente de dados amplos, não apenas de um mês ou indicador, diz dirigente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 15:09 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou que o BC dos Estados Unidos segue com postura dependente de dados amplos, não apenas de um único mês ou indicador, o que protegeu a economia do país do repique inflacionário do primeiro trimestre de 2024.

Os comentários foram realizados em discurso preparado para evento com estudantes de economia na Universidade de Tulane, divulgado nesta sexta-feira, 20.

Harker, entretanto, evitou falar de juros ou de perspectivas futuras para a macroeconomia.