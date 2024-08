Fed revisa exigências de capital de grandes bancos e reduz demandas ao Goldman Sachs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 16:42 Para compartilhar:

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) revisou as definições das reservas de capital para grandes bancos dos Estados Unidos, em resposta ao teste de estresse conduzido pela instituição em junho. Segundo a nota do BC dos EUA, o requisito de capital mínimo, que é o mesmo para cada banco, ficou em 4,5%, e bancos que tiverem capital abaixo do nível requisitado estarão sujeitos a restrições de capital e de pagamentos de bônus discricionários.

Também foi definido aos bancos que o requisito de reserva de capital de estresse seja de pelo menos 2,5%, a depender do banco, e pode ser aplicada uma sobretaxa de capital para os maiores e mais complexos bancos.

Os novos níveis passarão a valer em 1º de outubro.

O Fed informou também que reduziu o nível de capital extra exigido ao Goldman Sachs, depois que o grande banco pediu à instituição para reconsiderar suas exigências.

O banco agora deve manter uma reserva de capital de estresse de 6,2%, abaixo dos 6,4% sugeridos no teste de estresse de junho.