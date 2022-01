Fed relata sinais de moderação nos preços nos EUA

O comércio americano começou a ver os preços caírem ou se estabilizarem no final de 2021, informou o Federal Reserve (Fed, banco central americano) nesta quarta-feira (12), um sinal de esperança de que a espiral inflacionária nos Estados Unidos possa diminuir.

Por outro lado, o relatório sobre as atuais condições econômicas dos Estados Unidos, conhecido como Livro Bege, que cobre o período entre final de novembro até os primeiros dias de 2022, indica que a variante ômicron do coronavírus afetou os negócios no país.

Embora a maioria das regiões do Fed tenha recebido relatórios de aumentos “sólidos” de preços por parte das empresas, o documento também observa que muitos comerciantes “perceberam que os aumentos de preços diminuíram um pouco”.

O relatório é publicado no mesmo dia em que o Departamento do Trabalho divulgou seu índice de preços ao consumidor, marcado por uma inflação de 7% em 2021, a maior em 12 meses desde junho de 1982 no país.

O aumento de preços foi causado por vários fatores, como distúrbios nas cadeias de suprimentos, escassez de mão de obra ou componentes como semicondutores, que afetam a oferta em um contexto de demanda robusta.

O Fed poderia aumentar suas taxas de juros de referência – atualmente próximas de zero – já em março, e repetir a ação várias vezes em 2022 para combater a inflação e normalizar sua política monetária.

