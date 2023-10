Fed procura nível neutro dos juros, que pode ter aumentado desde a pandemia, diz Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 14:40 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que é difícil estimar nível adequado de juros neutros nos Estados Unidos. Em evento do Clube Econômico de Nova York, o dirigente afirmou que a autoridade está procurando tal nível, que “pode ter aumentado desde a pandemia”.

Na avaliação de Powell, é complicado prever onde a taxa estará nos próximos cinco anos, apesar dos modelos que o Fed tem à disposição, mas ele avalia que os níveis de produtividade devem influenciar nas taxas.

Ele estimou ainda que crescimento dos EUA no longo prazo deve girar em torno de 2%. “Nosso desafio e foco neste momento é atingir um nível suficientemente restritivo”, resumiu.

“Tivemos um longo período desinflacionário”, lembrou o presidente do Fed, apontando que as taxas de juros caíram nas últimas décadas. “E é possível que estejamos em um período mais inflacionário”, reconheceu. “Juros próximos de zero causaram problemas, já que dificultou ações da política monetária”, incluindo a dificuldade de cortar taxas, lembrou o presidente.

Treasuries

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que as preocupações com questões fiscais podem ser um elemento afetando os rendimentos dos Treasuries em longo prazo, se tornando um elemento estrutural. O dirigente apontou que a autoridade não mudaria sua política monetária por conta de um caminho insustentável do aspecto fiscal nos EUA.

Diante do recente avanços nos juros dos Treasuries, que atingiram máximas em mais de 15 anos nos últimos dias, Powell avaliou que os mercados estão voláteis, mas que a autoridade deve deixar “isso se desenrolar e observar”.

Em sua visão, além do aspecto fiscal, o quantitative tightening (QT) e a resiliência da economia americana podem estar influenciado no quadro.

O dirigente apontou que a alta dos rendimentos estão produzindo condições mais apertadas para a economia, o que é uma maneira que ajuda o Fed a atingir seu objetivo para a inflação.

Questionado sobre a demanda pelos Treasuries, e uma eventual queda no interesse por investidores estrangeiros, Powell afirmou que a compra de títulos no exterior segue robusta neste ano.

Estresses bancários

O presidente do Federal Reserve afirmou também que os estresses bancários “acalmaram” nos Estados Unidos. Porém, ele reiterou que os órgãos reguladores mantém monitoramento.

“Estamos trabalhando com todos os bancos para resolver problemas de capital e riscos relacionados a juros elevados”, afirmou Powell.

O dirigente acrescentou que o ambiente de juros elevados é “difícil para todos”, em especial pequenas empresas, contudo, prevalece o compromisso de baixar a inflação diante de uma economia resiliente.

