Fed precisa ser agressivo com aumentos de juro e aceitar risco de dano econômico, diz Waller

(Reuters) – O Federal Reserve precisa manter o foco em reduzir a inflação elevada, mesmo que corra o risco de causar danos econômicos, disse o diretor do banco central norte-americano Christopher Waller nesta quinta-feira.

“Vamos baixar a inflação. Isso significa que vamos ser agressivos com os aumentos de juros e podemos ter que correr o risco de causar algum dano econômico, mas não acho que, dada a força do mercado de trabalho agora, deva chegar a tanto”, disse Waller durante discussão com a National Association for Business Economics.

(Por Lindsay Dunsmuir)