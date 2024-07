Fed: Powell repete que não enviará sinais sobre quando os cortes de juros vão começar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 12:53 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, repetiu nesta quarta-feira, 10, o aviso de que não pretende enviar sinais sobre quando a autoridade monetária começará a cortar juros. Segundo ele, o banco central americano está monitorando os dois lados do mandato – estabilidade de preços e emprego máximo. “Os riscos estão mais equilibrados”, disse, durante audiência na Câmara dos Representantes. Powell também assegurou que o Fed manterá a independência ao definir os próximos passos da política monetária. De acordo com ele, fatores políticos ou o ciclo eleitoral não serão levados em consideração.