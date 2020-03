Fed/Powell: Esperamos atividade econômica mais fraca por um período de tempo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, disse esperar a atividade econômica no país mais fraca por algum período de tempo. Segundo ele, a atividade econômica do segundo trimestre tende a ser fraca devido os efeitos do coronavírus.

“As perspectivas econômicas evoluem diariamente e dependem muito da disseminação do vírus”, afirmou, ressaltando que ainda é cedo para ver estes efeitos nos indicadores.

O dirigente disse ainda que a produção industrial deve diminuir no segundo trimestre.

Powell comentou ainda que o coronavírus apresenta desafios econômicos significativos e que, por isso, o Fed continuará monitorando-os de perto. Um deles, segundo o dirigente, seria o de empurrar o aumento da inflação para um pouco mais adiante.

Powell afirmou que a decisão de cortar os juros extraordinariamente substitui a reunião agendada para terça e quarta-feira desta semana. Na reunião, o Fed cortou os juros para o nível próximo de zero e anunciou um programa de compra de US$ 700 bilhões.

Ativos

O presidente do Federal Reserve afirmou que o programa de compra de compras de US$ 700 bilhões em ativos anunciados neste domingo tem como principal objetivo garantir o bom funcionamento do mercado financeiro.

O programa tem duas linhas: uma é a de compra de US$ 500 bilhões em títulos do Tesouro e outra, de US$ 200 bilhões, para aquisição de hipotecas.

Segundo ele, os movimentos de hoje são benéficos para os mercados financeiros. “Mercados financeiros importantes mostraram sinais de estresse na semana passada. As condições financeiras se apertaram”, disse, citando o exemplo do mercado de Treasuries.

Powell comentou ainda que o setor de energia está sob estresse diante da crise do coronavírus e que essas dificuldades estão chegando ao setor aéreo e de turismo.