Fed pode domar inflação se necessário sem prejudicar recuperação, diz Clarida

WASHINGTON (Reuters) – O Federal Reserve pode conter um surto de inflação, caso ocorra, sem que a recuperação seja prejudicada, disse o vice-chair do Fed, Richard Clarida, nesta terça-feira, expressando fé na capacidade do banco central de engendrar uma “aterrissagem suave” caso os preços continuem subindo além do esperado.

O Fed sente que o atual aumento dos preços vai diminuir por si só à medida que a economia reabre, mas “no caso de risco onde essas pressões são mais persistentes e colocam em risco o nosso mandato de estabilidade de preços, vamos reconhecer e, por meio de nossas comunicações e nossas ferramentas, acho que seremos capazes de compensar isso de uma forma que apoie a manutenção da recuperação econômica”, disse Clarida no Yahoo Finance.

(Por Howard Schneider)

