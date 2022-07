Fed: OIG inocenta Clarida e Powell e encerra caso sobre eles

O Escritório do Inspetor-Geral (OIG, na sigla em inglês), do Federal Reserve (Fed), anunciou nesta quinta-feira, 14, que encerrou a investigação sobre as operações no mercado do presidente Jerome Powell e do ex-dirigente Richard Clarida.

“Em conclusão, não encontramos evidências para fundamentar as alegações de que o ex-vice-presidente Clarida ou você Powell violou leis, regras, regulamentos ou políticas relacionadas a atividades comerciais”, diz o documento. “Com base em nossas descobertas, estamos encerrando nossa investigação sobre as atividades comerciais do ex-vice-presidente Clarida e você”, completa.

No entanto, o OIG destaca que Clarida omitiu alguns relatórios sobre operações em 2019 e 2020. Ainda de acordo com o texto, as investigações de alguns altos funcionários do Fed continuam.