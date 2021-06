Fed oferece mais garantias sobre a economia apesar da inflação

A economia dos Estados Unidos se mantém em um rumo positivo, apesar de enfrentar a inflação mais alta, segundo um depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ao Congresso divulgado nesta segunda-feira.

Em uma prévia do relatório que apresentará amanhã na Câmara dos Representantes, Powell afirma que o Fed irá manter sua posição de apoio, para garantir que “a melhora substancial” desde o começo da pandemia seja estendida.

O mercado de trabalho melhorou, mas seu progresso tem sido “irregular”, observou Powell, em declarações condizentes com suas respostas à imprensa na semana passada. “Faremos tudo o que pudermos para apoiar a economia pelo tempo que for necessário até a sua recuperação”, afirmou.

Powell admitiu que a inflação “aumentou notavelmente nos últimos meses” devido, em parte, ao aumento dos preços do petróleo e ao impacto das interrupções na cadeia de abastecimento. Mas insistiu em que a alta dos preços responde a fatores “transitórios”: “A inflação deve cair em direção ao nosso objetivo de longo prazo.”

A presença de Powell diante do subcomitê especial da câmara sobre a crise do novo coronavírus acontece menos de uma semana depois que o Fed decidiu manter até 2023 o patamar atual da taxa de juros (entre 0% e 0,25%). O comitê de política monetária do banco afirmou que não irá revogar as medidas de estímulo implementadas devido à pandemia até que haja progresso na redução do desemprego e na manutenção da inflação acima da meta de 2%.

